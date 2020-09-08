نشرة الحوادث المسائية.. تحديد موعد محاكمة "سيدة المحكمة" وفتى يقتل والده بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

انتشار مكثف لقوات الأمن لتأمين إعادة انتخابات الشيوخ (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو لانتشار قوات الشرطة في مختلف المحافظات بمحيط لجان التصويت؛ لـتأمين مرحلة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

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سقط القناع.. الفصل الأخير في أحلام "تاجر برشام" بالحوامدية

القناعة كنز لا يفنى، مقولة يحفظها كثيرون عن ظهر قلب لم تجد سبيلا في حياة عامل افتقد الرضا لرزق حلال ساقه الله له بل بحث عن الثراء السريع فسلك طريق الشيطان عبر بوابة تجارة المخدرات.

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ليلة سقوط عصابة "مخدر الموت" في بولاق الدكرور

ألقت قوات الشرطة بالجيزة، القبض على 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في المخدرات ببولاق الدكرور.

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فتى يُهشم رأس والده أثناء نومه بأطفيح

وراء كل جريمة حكاية يرويها أبطالها ما بين أدوار ثانوية وأخرى محركة لأحداث تمثل صراعا بين أشخاص مرورا بمرحلة العقدة وانتهاءً بالحل كما جاءت تلك الأمسية على يد ضباط البحث الجنائب بمديرية أمن الجيزة في جريمة قتل بطلها فتى أنهى حياة أبيه بـ"ضربة واحدة".

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ضبط إخواني يدعو للتجمع وفتح فُصول الدروس الخصوصية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على إخواني يدعو للتجمع وفتح فصول الدروس الخصوصية.

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23 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة "سيدة المحكمة" بتهمة التعدي على ضابط شرطة

حددت محكمة جنح النزهة، جلسة 23 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام بتهمة التعدي على ضابط محكمة مصر الجديدة المقدم وليد عسل.

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إنقاذ 3 أشخاص بعد احتجازهم داخل مصعد في مصر الجديدة

نجحت رجال الحماية المدنية في القاهرة، في إنقاذ 3 أشخاص عقب احتجازهم داخل مصعد بمصر الجديدة.

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من أسوان للأقصر.. رحلة ضبط هارب من الإعدام في قضية قتل

سقط في قضبة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، عاطل هارب من حكم بالإعدام مختبئًأ في الأقصر.

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