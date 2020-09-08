الداخلية عن فيديو استغاثة سيدة لإنقاذ زوجها: ضُبط بمخدرات وسلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول لاستغاثة سيدة لإنقاذ زوجها بزعم ضبطه بدون تهمة، وتبين أنه ضُبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو بإحدى صفحات موقع "فيسبوك" لسيدة تبدي تضررها من ضبط زوجها المقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، وعرضها صورة ضوئية زاعمةً أنها من المحضر المحرر بشأن واقعة ضبطه، وقراءة ما سُطر به مدعية عدم صحة ما ورد به، ومناشدتها المسئولين بالتدخل لرفع الظلم عنه.

بالفحص تبين أن زوج السيدة سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات"، وأنه تم ضبطه فى الإطار القانونى بناءً على معلومات وتحريات مُسبقة لاتجاره فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وضُبط وبحوزته سلاح نارى وذخائر وكمية من المواد المخدرة وتم وعرضه على النيابة العامة.