متوفيان و5 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 أخرون، مساء الثلاثاء، في انقلاب ميكروباص بطريق المريوطية مركز البدرشين، جنوب الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق المريوطية بالقرب من قرية العزيزية.

وانتقلت قوة من فرقة العياط والبدرشين بقيادة العقيد محمد عبد الشكور والرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين إلى محل الحادث تنسيقا مع إدارة مرور الجيزة.

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وتبين بالفحص أنه أثناء سير ميكروباص قادم من الجيزة اتجاه العياط، انفجر الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى لاختلال عجلة السيارة وانقلابها بالطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، نُقلوا إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج، وتم إيداع الجثتين المشرحة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عادل أبو سريع، مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب، إلى النيابة العامة للتحقيق.