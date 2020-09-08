ضبط 83 قضية تموينية و8 منشآت مخالفة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، من ضبط 83 قضية متنوعة، أبرزها 8 منشآت بدون ترخيص، 9 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، و11 مخالفة إنتاخ خبز ناقص الوزن و8 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وشملت الجهود ضبط 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، و30 مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي، و22 مخالفة بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي إضافة إلى قضية غش تجاري.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.