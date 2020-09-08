جهود الشرطة لإحكام سيطرتها على المنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين. شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية). أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن رفع 491 حالة تعد أبرزها إزالة 3 "غُرزة شاي" و75 وتدا حديديا والتحفظ على 7 مركبات توك توك. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعرضهم على النيابات المختصة.

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