رياح مثيرة للرمال وتحذير لهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس غدٍ الأربعاء معتدلٌ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب على القاهرة والوجه البحرى حارٌ على شمال الصعيد، شديد الحرارة على كل من جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس ستكون لطيفة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً.

وتابعت: "ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحرب، والرياح معتدلة تنشط على شمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب غرب البلاد".

وأوضحت الهيئة أنه يوجد تطور في السحب الركامية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وخاصة شمال سانت كاترين وسلاسل جبال البحر الأحمر وأيضاً على الجنوب الغربى للبلاد ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق. وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.