لتوفير احتياجات المواطنين.. مدبولي يبحث إنشاء مراكز لوجستية في سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لبحث إنشاء مناطق لوجستية داخل سيناء؛ لتسهيل وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نعمل على تسهيل انتقال البضائع في سيناء، ومن أجل ذلك نعتزم إقامة مراكز لوجستية في شمال سيناء، وكذا في وسطها أو جنوبها، بحيث يتم تزويدها بكافة أنواع البضائع والمواد والسلع التي تلبي احتياجات أهلنا في سيناء.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذ المراكز اللوجستية ستتم إدارتها تحت إشراف حكومي، بما ييسر على التجار وجهات التوزيع الحصول على السلع المطلوبة ومن ثم توزيعها داخل سيناء من شمالها إلى جنوبها، لافتا إلى أنه يوجد نماذج معمارية جاهزة للمراكز اللوجستية ومن الممكن البدء في التنفيذ على الفور.

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وأشار وزير التموين إلى أنه سيتم اختيار أنسب الأماكن والتنسيق لبدء تنفيذ هذه المناطق اللوجستية التي تهدف في الأساس إلى تيسير عملية الحصول على السلع لكل مواطن يقيم على أرض سيناء.

فيما قال الدكتور عاصم الجزار إن إحدى المناطق المقترحة لإقامة هذه المراكز هي المنطقة الواقعة مع تلاقي محور 30 يونيو وأنفاق 3 يوليو والتي من الممكن إقامة منطقة لوجستية بها تكون لها أهمية استراتيجية، لاسيما أنه يوجد مخطط لإنشاء مناطق تنموية في هذه النقطة وغيرها، وهو ما من شأنه أن يُحدث تنمية اقتصادية حقيقية.

وخلال الاجتماع، تم اقتراح إنشاء أحد المراكز اللوجستية في مدينة "سلام" بشرق بورسعيد، وكذا تم اقتراح مكان آخر في منطقة "وادي التكنولوجيا" لإنشاء مركز لوجستي بها، ومنطقة ثالثة شمالي رأس سدر.

وفي ختام اللقاء، كلف رئيس الوزراء، وزير الإسكان بأن تتولى الوزارة إعداد تقرير حول مميزات كل موقع من المواقع المقترحة، على أن يتم ترتيب زيارة في القريب العاجل للجهات المعنية لهذه المواقع تمهيدا لبدء التنفيذ.