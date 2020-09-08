مصر | "خليها تنضف" تتقدم بأول بلاغ بعد إعلان فتاتين الزواج مثليا (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "خليها تنضف" تتقدم بأول بلاغ بعد إعلان فتاتين الزواج مثليا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المستشار أشرف فرحات مؤسس “حملة خليها تنضف” ببلاغ للنائب العم المستشار حمادة الصاوي، ضد ريم محسن وشيرين مكاوي.

وذكر فرحات في بلاغه، أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واقعة زواج مثليين من الإناث، عبر الفيس بوك للمدعوتين ريم محسن وشيرين مكاوي.

وتابع فرحات أن المثليتين قامتا بإعلان الزواج من بعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرتا أنه بعد محاولات من الإقناع وموافقة الأهل قررتا الزواج، في دعوة صريحة للتحريض على الفجور بالمخالفة لقانون المصري والمبادئ والقيم الإنسانية.

وكانت قد انتشرت الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي، وسببت حالة من الغضب الشديد بين رواد ” فيس بوك” بعدما أعلنت فتاة مصرية تدعى “شيرين مكاوي”، عن زواجها من الفتاة التي تدعى “ريم محسن”، معلقةً على الزواج بقولها: “أخيرًا وبعد محاولات كتيرة لإقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت وحد”.بعد دقائق من المنشور، انهالت التعليقات السلبية عليهما، الأمر الذي جعلها تغلق التعليقات على غير الأصدقاء، لتفاجأ بانتشار “البوست” بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

من بين تلك التعليقات التي جاءت على الزواج، تعليق لشاب يدعى “عمر مسعود”، ويدعم ما قام به الفتاتان ويحيهما على فعلتهما ويشجع نفسه على مواجهة المجتمع، بقوله: “حقيقي فخور بيكي وبنفسي وسط المجتمع دا”.

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وكان قد تقدم ايضا الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد كلًا من ريم محسن وشيرين مكاوي وعمر مسعود وزيزو محمد بتهمة التحريض على الفجور والفسق.

وقال صبري في بلاغه: فوجئت بما نشر على موقع إلكتروني تحت عنوان: مصريتان تعلنان زواجهما مثليًا: مستنين اليوم اللى نجيب فيه بنات وولاد، والذي يتضمن إعلان المبلغ ضدهما الأولى والثانية على وسائل التواصل الاجتماعي زواجهما من بعضهما البعض زواجا مثليا وما قد عانياه حتى إتمام تلك الزيجة، كما يتضمن أيضا إعلان المبلغ ضدهما الثالث والرابع زواجهما زواجا مثليا من بعض.

وأضاف صبري: أن ما نشره المبلغ ضدهم ما هو إلا دعوة للشذوذ والانحراف وتحريض على الفسق والفجور والخروج عن الآداب العامة وعن تعاليم كافة الأديان السماوية، ويعد شيء مقزز، ومثير للاشمئزاز،

وطلب صبري: إصدار الأمر بالتحقيق في الوقائع وإحالة المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية العاجلة حال ثبوت تلك الواقعة، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.