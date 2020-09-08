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شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اليوم الأول للتصويت في انتخابات إعادة «الشيوخ» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت اللجان الانتخابية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ أبوابها في بني سويف في تمام التاسعة مساءا عقب انتهاء الموعد المحدد للاقتراع في أول أيام الانتخابات، بناءا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأغلق المستشار أسامة سليمان، رئيس لجنة رقم 170 بمدرسة سمسطا الإعدادية بنات الصناديق، ووضعها في غرفة محكمة الإغلاق، وسط اجراءات أمنية مشددة من قبل قوات التأمين تمهيدا لفتح باب اللجان غدا في التاسعة صباحا.
يذكر أن عدد الناخبين بالمحافظة مليون و875 ألف مواطناً ممن يحق لهم التصويت موزعين على481 مركزاً انتخابيا يضم 532 لجنة انتخابية فرعية بالمراكز السبعة.
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