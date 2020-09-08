شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيقية شباب الأحزاب»: لا مخالفات في اليوم الأول لإعادة «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي انعقدت لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بجولة الإعادة، حيث تجرى الإعادة في ١٤ محافظة، على ٢٦ مقعد بين ٥٤ مرشح متنافس، جميعهم على النظام الفردي.

وقالت التنسيقية، أن اللجان الانتخابية، بدأت في الوقت المحدد لها في تمام التاسعة صباحا، ولم ترصد مخالفات انتخابية تذكر، كما أن نسبة الإقبال لا تزال بين الضعيف والمتوسط بحسب نسبة الإقبال في كل محافظة، ومن المنتظر أن تزيد نسبة الإقبال بعد انكسار موجة الحر في الساعات القادمة وخاصة مع عودة الموظفين من أعمالهم.

وأضافت التنسيقية:«هناك إرتفاع نسبة تصويت السيدات في محافظات الوجه القبلي في صعيد مصر»

وضربت التنسيقية بعض الأمثلة، التي رصدها متابعوها في المحافظات المختلفة كالتالي:

١- محافظة أسوان، منطقة إدفو، مدرسة الشماخية الابتدائية الحديثة، رقم اللجنة الفرعية ١٧٢، بدأ التصويت الساعة ٩ صباحا ويوجد مكان يختلي به الناخب للإدلاء بصوته بسرية ويوجد مناديب للمرشحين، وبسؤالهم من خلال متابعينا عن سير العملية الانتخابية أكدوا عدم وجود مخالفات انتخابية بهذه اللجنة الفرعية مع تطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

٢- محافظة الأقصر، منطقة إسنا، مدرسة أم المؤمنين الاعدادية للبنات، رقم اللجنة الفرعية ١٨٧، تم فتح اللجنة في موعدها الساعة ٩ صباحا ويوجد مكان يختلي به الناخب بنفسه للإدلاء بصوته بسرية ولا توجد مخالفات أو دعاية انتخابية خارج أو داخل اللجنة وتطبيق كامل الاجراءات الاحترازية.

٣- محافظة أسيوط، مركز الفتح، قرية الفيما، مدرسة جاد الواحي، لجان فرعية رقم ٥٩٣ و٥٩٤، تم فتح اللجنة في تمام ٩ صباحا، ويوجد مكان يختلي به الناخب بنفسه للإدلاء بصوته بسرية، ويوجد مناديب للمرشحين ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها.

٤- محافظة أسيوط، مركز الفتح، قرية الأكراد، مدرسة الأكراد الابتدائية الجديدة، لجنة فرعية رقم ٥٩٠، تم فتح اللجنة الساعة ٩ صباحا ويوجد مكان للتصويت يختلي به الناخب للتصويت بسرية، ويوجد مناديب للمرشحين ولا توجد مخالفات انتخابية داخل اللجنة أو خارجها.

٥- محافظة الجيزة، منطقة الشيخ زايد، لجان فرعية رقم ٥٨٧ و٥٨٨ و٥٨٩، تم فتح اللجنة في مواعدها ٩ صباحا، يدلي الناخب بصوته خلف ستار، ولا توجد مخالفات أو دعاية انتخابية خارج أو داخل اللجان، ولا يوجد مناديب للمرشحين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

٦- محافظة القليوبية، مركز طوخ، قرية كوم الأطرون، مدرسة كوم الأطرون بالتعليم الاساسي، لجنة فرعية رقم ٥٧٥، تم فتح اللجنة في ٩ صباحا ويوجد ساتر لتصويت الناخب بشكل سري، ولكن تلاحظ لدى متابعينا أن الساتر في مواجهة رئيس اللجنة مما قد يجعل صوت الناخب مكشوفا، ويوجد مناديب للمرشحين، كما تم رصد دعاية انتخابية لأحد المرشحين خارج للجنة مما يعد كسر للصمت الانتخابي.

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٧- محافظة القليوبية مركز قها، مدرسة الشهيد هشام بيومي الإعدادية، لجنة فرعية رقم ٢٠٦، تم فتح اللجنة في ٩ صباحا يوجد مكان يختلي به الناخب بنفسه للتصويت بشكل سري، ويوجد مناديب للمرشحين ولا توجد دعاية انتخابية خارج اللجنة أو داخلها.

٨- محافظة سوهاج، مدينة طهطا، منطقة ساحل طهطا، مدرسة ساحل طهطا الابتدائية، لجان فرعية ٧١ \ ٧٢، تم فتح اللجنة في ٩ صباحا، يوجد مكان يختلي به الناخب بشكل سري، يوجد بكل لجنة فرعية عدد ٢ مندوب للمرشحين، وبسؤالهما عن سير العملية الانتخابية أكدا عدم وجود مخالفات انتخابية، ولا يوجد دعاية انتخابية خارج اللجنة أو داخلها.

٩- محافظة بني سويف، مركز بني سويف، مدرسة الزرابي الابتدائية، رقم اللجنة الفرعية ٦٣، يوجد مكان يختلي به الناخب بنفسه للتصويب بسرية، يوجد مناديب لأحد المرشحين، ولا يوجد دعاية انتخابية أو مخالفات داخل أو خارج اللجنة.

١٠- محافظة بورسعيد، منطقة الضواحي، مدرسة إبراهيم الرفاعي التجريبية، رقم اللجنة الفرعية ٥٤، تم فتح اللجنة في موعدها ويوجد مكان يختلي الناخب بنفسه للتصويت بشكل سري، ويوجد مناديب للمرشحين، لا تؤجد مخالفات أو دعاية انتخابية.