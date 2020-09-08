شكرا لقرائتكم خبر عن «مرفق الكهرباء» لربات البيوت: «خلي بالك غلاية المياه بتستهلك كميات كبيرة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ربات البيوت بضرورة الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وخاصة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ومنها غلاية المياه، اذا لم يتم استخدامها بشكل سليم.
وتحت شعار «خلى بالك..غلاية المياه بتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء» قال الجهاز في بيان إنه في إطار حرص الجهاز على توعية المستهلكين فإنه يقدم الطرق السلمية لترشيد استهلاك الكهرباء فإنه يقدم طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياة:
1- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.
2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.
3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.
4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام
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