شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يكشف دور النقابة في قانون التصالح وتكلفة التقارير الإنشائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن مصر خلال السنوات الست السابقة وفي سبيل إحلال وتطوير المناطق العشوائية قامت بعدد من المشروعات وصرفت الكثير من الأموال لبناء مساكن جديدة.

وأضاف «ضاحي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة اضطرت لإصدار قانون التصالح للقضاء على العشوائيات خاصة أن البناء تم بدون تراخيص وأن القانون اشترط سلامة المبنى بوجود تقييم هندسي ومعاينة من اللجنة وتقديم شهادة من مكتب استشاري بسلامة المبنى.

وتابع أن النقابة هي الجهة الوحيدة التي يزاول المهنة من خلالها المهندسين ولابد من العودة للنقابة للتأكد من قيد الاستشاري وأحقيته في مزاولة المهنة، مؤكدا أن موعد الانتهاء من تقرير الاستشاري يختلف من مهندس لآخر ومن مكتب لآخر ومن الممكن أن يستغرق يوما واحدا للمنزل وأسبوعا للبرج.

وأوضح أن أول 6 أشهر لتطبيق القانون تم تسجيل 55 ألف طلب استشارة والانتهاء منها من جانب النقابة أما الآن فالأرقام تقريبا مليون طلب.

وحول تحديد قيمة أتعاب الاستشاري، أكد ضاحي أن الأرقام لا يجب أن تزيد عن 1.5 إلى 2% من قيمة المخالفة وهي قواعد نعمل بها في النقابة التي تحصل على دمغة 4.5 في الألف وهو مبلغ زهيد للغاية بينما يحصل المكتب الاستشاري على أتعاب نظير عمله.

وأشار إلى أنه تم عمل مبادرات من جانب النقابة للحالات الخاصة والتي لا تستطيع دفع قيمة التقارير وهناك بعض المناطق تم عمل تقارير بها دون مقابل في الشرقية والدقهلية والقاهرة مشيرا إلى أن النقابة والمكاتب الاستشارية تعمل حتى منتصف الليل لإنهاء مصالح المواطنين الراغبين في التصالح.

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