شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد الإقبال على لجان الانتخابات في الفترة المسائية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت 585 لجنة انتخابية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ توافد كبير من الناخبين في الفترة المسائية، خاصة من السيدات وكبار السن، كما توافد عدد من الشباب والفتيات للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، واصطف عدد كبير من الناخبين أمام اللجان مرتدين الكمامات.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بوعي أهالي المحافظة، وحرصهم على التوافد أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة، مشيراً إلى أن عدد كبير من أهالي المحافظة اصطفوا في طوابير أمام اللجان مرتدين الكمامات، وملتزمين بالإجراءات الاحترازية في موقف يستحق التقدير والإشادة بهم.

إنتخابات

إنتخابات