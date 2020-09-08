شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اليوم الأول للتصويت في جولة إعادة «الشيوخ» بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت اللجان الانتخابية بمحافظة دمياط أبوابها بعد انتهاء موعد التصويت المقرر له التاسعه مساء لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ.

وأعلنت غرفة العمليات عدم تلقيها أية تجاوزات داخل اللجان الانتخابية أو محيطها، وشهدت اللحظات الأخيرة قبل انتهاء موعد التصويت اقبالا ملحوظا بعدد من لجان جمصه وكفرالبطيخ والسعيدية القبلية والركابية والوسطاني التابعين لمركز كفرسعد مسقط رأس المرشحبين المتنافسين أحمد البلشي مرشح حزب مستقبل وطن وحمدي عبد المجيد شلبي مرشح حزب الحركة الوطنية.

وشهدت باقي اللجان اقبالا ضعيفا سوي في بعض لجان السرو وفارسكور مساء بسبب تجنب المواطنين شدة الحرارة وحرصهما التصويت ليلا.

وتبلغ عدد الأصوات الانتخابية بالمحافظة مليون و٤٠ الف و٤٨٠ ناخب يدلون بأصواتهم في عدد ٢٥١ لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة.