شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية تنهي فعاليات الدورة الرابعة لإعداد القادة ومديري الإدارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت جامعة المنوفية فعاليات الدورة الرابعة لإعداد القادة ومديري الإدارات بدورات حول التقييم والتقويم والذي يندرج تحت قائمة العمليات الإدارية والإستراتيجية العصرية وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

وأشارت الدورة إلى الدور البارز في العملية الإدارية الكلية التي تهدف بصورة مباشرة إلى تحقيق غايات وأهداف المؤسسات والمنظمات العامة في القطاعات المختلفه حيث يمثلان المراحل الأخيرة في كلآ من التخطيط الإستراتيجي والإدارة الأستراتيجية.

كما تضمنت الفاعليات التميز في الإدارة الحكومية والذي يُعتبر من أهم الملفات التي تهتم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتكون بمثابة البداية الحقيقية لتكوين جهاز إداري كفئ وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وعلى جانب مماثل تناولت الفعاليات الذكاء الإنفعالي وفن التفاوض والاقناع والذي تضمن مفهوم الذكاء الإنفعالي والذي يتلخص في قدرة الفرد على مراقبة أنفعالاته وإنفعالات الآخرين والتمييز بينها وإستخدام هذه الإنفعالات لتوجيه التفكير والسلوك بشكل إيجابي يكفل فاعلية التواصل بين الأفراد وبعضها والذي ينجم عنه صقل مهارات التفاوض والأقناع والتي يمكن أستخدامها للتأثير على الآخرين.