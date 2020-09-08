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شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة بأعلام مصر للحث على المشاركة في إعادة «الشيوخ» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اطلقت رئاسة مركز ومدينة أشمون، برئاسة سامى سرور، مسيرة باعلام مصر طافت شوارع المدينة لحث المواطنين على النزول والادلاء باصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وقام المشاركون برفع لافتات مكتوب عليها «انزل وشارك».
وقال «سرور» إن الهدف من المسيرة هو توعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة والايجابية في انتخابات مجلس الشيوخ وحثهم على النزول للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم بكل حرية.
أضاف: «هذا واجب وطني لكل مواطن مصري غيور على بلده، وتم توفير أجهزة حاسب آلى متصلة بشبكة الإنترنت أمام ديوان عام مجلس مدينة أشمون وجميع الوحدات المحلية القروية للتسهيل على المواطنين التعرف على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر ودون أي معوقات».
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