شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة وتربية نوعية المنوفية» تبدآن التدريب العملي حول «التعليم الهجين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت كليتا التربية النوعية والزراعة بجامعة المنوفية الفعاليات الأولى لتدريب أعضاء هيئة التدريس حول آليات التعليم الهجين والتعليم عن بعد، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمي تحت رعاية وتوجية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

وعقدت الكليتين ورشة عمل ضمت رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للوقف على الآليات التنفيذية لاستخدام التعليم عن بعد أو التعليم الهجين للطلاب وذلك تجنبا للإصابة بموجات أخرى للفيروس وحفاظا على الوقاية والرعاية الصحية لأركان العملية التعليمية الطالب والأستاذ والمنهج الدراسي.

وتطرقت الورش بالشرح الضرورة الملحة للتعليم الهجين والذي يقوم بدمج نظامى التعلم «وجها لوجه» و«التعلم عن بعد»، وأن يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد بهدف تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة من خبرة أعضاء هيئة التدريس، والاستغلال الأمثل للبنية التحتية للكلية، وإدارة الأقسام فيما يتضمن الجداول الدراسية التي يتم بناؤها بنظام أون لاين أو الجداول الدراسية بنظام التقليدي المباشر.

كما تم مناقشة إدخال الإجتيازات الإلكترونية لبعض المواد الدراسية حسب طبيعة كل قسم علمى قدر المستطاع طالما توفر البنية التحتية لذلك، مع مراعاة ما جاء من قرارات من المجلس الأعلي للجامعات ومجلس جامعة المنوفية فيما يخص نسب الطلاب بالاقسام والمجموعات في المواد العلمية والنظرية وعدد طلاب كل مجموعة.