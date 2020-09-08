شكرا لقرائتكم خبر عن مشادات بين أنصار مرشحي جولة الإعادة في انتخابات «الشيوخ» بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايد معدل الإقبال على لجان التصويت لانتخابات الاعادة لمجلس الشيوخ في دمياط، الثلاثاء، مع اقتراب موعد انتهاء التصويت في اليوم الأول.

وشهدت لجان جمصه وكفر البطيخ وكفرالغاب وميت أبوغالب والوسطاني والركابية منافسة ساخنة في الحشد بين طرفي الإعادة وهما أحمد البلشي، مرشح حزب مستقبل وطن، وحمدي شلبي، مرشح حزب الحركة الوطنية.

واستخدم المرشحان مكبرات الصوت وسيارات الميكروباص والتكاتك لحث المواطنين على الخروج للتصويت، فيما شهدت بعض لجان الركابية وكفرالبطيخ في كفرسعد مشادات كلامية بين أنصار المرشحين.

وخلت اللجان في بندر ومركز دمياط وفارسكور والزرقا من الناخبين إلا بعض لجان السرو التي شهدت اقبالا ملحوظا بسبب تحركات المهندس وليد التمامي ابن السرو والفائز بمقعد الفردي عن مستقبل وطن لدعم «البلشي».