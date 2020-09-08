شكرا لقرائتكم خبر عن مروة السيد تنضم رسميًا لـ«نايل سينما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انضمت الاعلامية مروة السيدة إلى قناة «نايل سينما»، بعد ان كانت تعمل بين «قناة النيل الثقافية» و«نايل سينما»، منذ عام 2014.

وقالت لـ«المصري اليوم»، انها كانت تعمل في قناة نايل سينما منذ 2014، بجوار قناة النيل الثقافية، مؤكدة انها قدمت برامج مميزة على شاشة نايل سينما مثل برنامج «انا والوزير وهواك» وبرنامج «الو سينما»، وهو برنامج لايت.

واضاف مروة: «قدمت في نايل سينما برنامج السينما تغني، وهو برنامج متخصص في تحليل الموسيقي التصويرية للافلام، خاصة تتر البداية والنهاية، والمشاهد التي تستخدم الموسيقي التصويرية، ويتم مناقشة هذا مع متخصصين، كما نناقش نوعية الات التي تستخدم في الموسيقي التصويرية، هو برنامج مستمر بعد تطوير قناة نايل سينما».

وأشارت إلى انها تقدم برنامج «الفن السابع» (The 7 art) هو برنامج جديد يقدم لأول مرة، على شاشة ماسبيرو، ويتناول السينما في دول العالم، بعيدا عن دول السينما العالمية المتعارف عليها، مثل كوريا والمكسيك وجنوب افريقيا والسويد وغيرها من الدول.

واشارت إلى أن هذا النوع من البرامج يخلق ثقافة جديدة للمتفرج ورؤية عصرية ومتعة مستحدثة لمشاهد نايل سينما، والبرنامج يعرض يوم السبت الساعه 10 مساء، واول حلقات البرنامج حلقة عن السينما الجزائرية.

وقالت: «من البرامج الجديدة التي سوف اقدمها ضمن خطة تطوير نايل سينما، هو برنامج «غاوي افلام» هو برنامج خفيف يصنع علاقة مع الجمهور حول رؤيته للأفلام القديمة بممثلين جدد ومعلومات غير معروفة عن كواليس انتاج الأفلام، ويقترب من جمهور محبي السينما المصرية، من خلال التواصل عبر اتصالات تليفونية، وصفحة البرنامج على السوشيال ميديا، ويعرض البرنامج يوم الاحد الساعه الرابعة والنصف، واولي حلقات البرنامج عن فيلم «شارع الحب».

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