شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة»: قدمنا كل الدعم لحفل قرعة كأس العالم لليد ليخرج بالشكل اللائق بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الاعلامية، ان شركات المجموعة كانت قد استعدت لحفل قرعة كأس العالم لكرة اليد للرجال ال ٢٧، والتي ستقام في مصر في يناير ٢٠٢١، بعد الاتفاق مع اللجنة المنظمة للبطولة، وممثلي اتحاد كرة اليد المصري، والاتحاد الدولي للعبة، ليخرج حفلا ساحرا تم نقله على تلفزيونات دول العالم.

وافاد «صالح» ان مجلس ادارة المجموعة برئاسة تامر مرسي قد اعطي كل الدعم وسخر كافة امكانات شركات المجموعه في تنظيم ونقل هذا الحدث العالمي بمقاييس عالمية ليخرج بالشكل المميز واللائق بمصر وقدرات الشركات المصرية في تنظيم فعاليات قارية ودولية على اعلي مستوي.

وشهد الحفل مشاركة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي ووزير الشباب والرياضة المصري د. اشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي المهندس حسن مصطفي ورئيس الاتحاد المصري هشام نصر ومدير البطولة حسين لبيب واشاد الجميع بالعمل الجماعي والمميز للشركات جميعا وخاصة شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي

يذكر ان الحفل كان في منطقة الاهرامات وقد بدأ بفقرة موسيقية لفرقة الفنان عمر خيرت تلاها فقرة راقصة على انغام اغاني ام كلثوم ثم كانت فقرة الالعاب النارية وتبعتها مراسم القرعة الرسمية وحسب قواعد الاتحاد الدولي وقام النجوم خالد النبوي وانجي المقدم بتقديم بعض الفقرات الفنية للحفل.

واسفرت قرعة البطولة التي يشارك فيها ٣٢ منتخب لاول مرة عن تشكيل المجموعات الثمانية للبطولة ومن ضمنها المجموعة التي سيلعب بها المنتخب المصري مع منتخب السويد ومنتخب التشيك.

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