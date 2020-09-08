شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التجارب السريرية على لقاحات كورونا تستهدف المتطوعين فوق سن 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان أن التجارب السريرية فى مرحلتها الثانية التى ستجرى على لقاحات كورونا فى مصر تستهدف المتطوعين فوق سن 18 عاما.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع : نستعد حاليا بكل التجهيزات المتعلقة باستقبال المتطوعين لإجراء التجارب السريريه فى مرحلتها الثالثة لإختبار ثأثير لقاح كورونا وقدرته على تكوين الأجسام المضادة لمواجهة فيروس كورونا عند حدوث العدوى.

وأضاف المصدر أن لقاح كورونا لا يحمى من الفيروس ولكن يخفض الإصابات ويعطى حماية من المرض لكنها ليست مطلقة، وتابع : نتعشم أن تبدأ التجارب فى القريب العاجل لكن لم يتم تحديد موعد محدد حتى الآن لإجرائها.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الإثنين، وفدًا من إحدى الشركات الصينية الكبرى التى تقوم بإجراء التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا، وذلك لبحث سبل التعاون بين الشركة الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان، تمهيدًا لإنتاج ذلك اللقاح فى مصر فور ثبوت فعاليته، تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، مدير المكتب الفنى لوزير الصحة والسكان، وذلك بديوان عام الوزارة.

وأوضحت الوزارة الدكتور، أن الوفد الصينى أجرى زيارة صباح اليوم للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، حيث تفقد خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة، مشيدين بمدى جاهزية الشركة للمشاركة فى إنتاج اللقاح فور ثبوت فعاليتة، وأن الاجتماع تناول سبل التعاون مع الشركة من خلال تبادل الخبرات والتجارب الإكلينيكية الخاصة بإنتاج اللقاحات، والتعرف على تكنولوجيا التصنيع الجديدة فى إنتاج المستحضرات الدوائية والطعوم والأمصال، مشيرًا إلى أن التعاون يمتد ليشمل تصنيع الطعوم والأمصال.