شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يكشف لليوم السابع الحقيقة الكاملة لحريق مرفأ بيروت اليوم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العقيد الركن يوسف حيدر قائد فوج الأشغال المستقل بالجيش اللبنانى حقيقة الأنباء المتداولة عن الحريق الذى نشب فى مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء.

وأكد حيدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحريق كان محدودا ونشب فى كومة ركام متواجدة من جراء انفجار 4 أغسطس تحوى ألعاب نارية منتهية الصلاحية، موضحًأ أنه أثناء رفعها وإزالتها بالجرافات حدث احتكاك واشتعلت الشرارة فى بعض قطع الأقمشة ما نشب عنه حريق بسيط.

وأضاف العقيد حيدر، أن مهمة الإطفاء لم تستغرق سوى بضع دقائق، وأنه كان بجوار موقع الحريق لحظة بلحظة ولم يتطور الأمر، مشيرًا إلى أن أعضاء فريق رفع الأنقاض كانوا متواجدين بمكان الحادث ولم يصب أحد بمكروه.

وكان الخليج 365 متواجدا بداخل مرفأ بيروت وتحديدا بجوار موقع الحريق لحظة اشتعاله، ولم يقتضى الأمر مغادرة المكان أو اتخاذ أى وسائل احتياطية.

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وكانت قناة العربية قد ذكرت فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن حريقا جديدا شب فى مرفأ بيروت لم تعرف أسبابه حتى اللحظة.

وناشد العقيد وسائل الإعلام تحرى الدقة والمهنية فيما يتم نقله وبثه من أخبار حتى لا يشوبها المغالاة فى نقل الحقائق بل يؤكد على دعم الجيش لرسالة الإعلام البناءة فى نقل الحقائق بمصداقية.

وكان مرفأ بيروت قد تعرض فى الرابع من أغسطس لانفجار أدى لإصابة أكثر من 6500 شخص وأودى بحياة 190 شخصا تقريبا، إضافة إلى تشريد عدد من الأسر، وتدمير عدد هائل من الأبنية والمنازل خاصة فى الجميزة والكارنتينا ومارمخايل.