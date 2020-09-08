شكرا لقرائتكم خبر عن عودة نظام التحسين للثانوية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، «التعليم» تعلن خريطة العام الدراسى الجديد وقواعد الحضور بالمدارس.. يومان للإعدادى والثانوى و4 لرياض الأطفال حتى الصف الثالث.. يومان فى الأسبوع للصف الرابع الابتدائى حتى السادس.. والاعتماد على التعليم الإلكترونى والقنوات التعليمية.. و15 طالبا فى الفصل ومتران بين كل طالبين.. عودة نظام التحسين للثانوية.. الامتحانات إلكترونية والنتائج فورية.. المدارس الدولية تبدأ 15 سبتمبر والحكومية 17 أكتوبر.. وتدريس «القيم واحترام الآخر» تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وإتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج أيام الحضور من المنازل.

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ـ عودة نظام التحسين للثانوية.. الامتحانات إلكترونية والنتائج فورية.. المدارس الدولية تبدأ 15 سبتمبر والحكومية 17 أكتوبر.. وتدريس «القيم واحترام الآخر» تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وإتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج أيام الحضور من المنازل

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