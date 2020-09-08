شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: هدفنا رفع الضغط عن طلاب ثانوى والنظام الجديد لا يوجد به تظلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة سوف يتم إلكترونيا دون تدخل بشرى، مضيفا أننا هدفنا رفع الضغط عن طلاب الثانوية والنظام الجديد لا يوجد به تظلمات.

وأضاف الدكتور طارق شوقى، خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة dmc، تقديم سارة حازم، أن كل مدرسة ستخضع لجدول دراسى لحضور الطلاب حسب المراحل العمرية، مضيفًا أنه تم إنشاء مكتبة إلكترونية هائلة وقنوات تعليمية لخدمة طلاب العام الدراسى الجديد.

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وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة، للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020/2021، في حضور السيد الوزير أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تحقيقه خلال العام الدراسي 2019/2020، في ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا، حيث نجحت الوزارة في تقييم الطلاب من قبل المدرسين (في الصفوف الدراسية من KG1 وحتى الصف الثاني الابتدائي)، كما تم تقييم ما يقرب من 19 مليون مشروع بحثي (للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي)، كما تم عقد امتحان وتقييم لـ 1.2 مليون طالب إلكترونيًا من المنزل (للصفوف الأول والثاني الثانوي)، فضلًا عن النجاح في عقد امتحان وتقييم 652 ألف طالب بالشهادة الثانوية العامة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لتأمين الامتحانات.