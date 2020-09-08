شكرا لقرائتكم خبر عن قصص سيدات مصريات تغيرت حياتهن 180 درجة بعد لقاء الرئيس السيسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سيدات مصر بـ100 راجل" ذلك هو الوصف الأمثل لأبناء محافظات مصر اللاتي حصلن علي التكريم والدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأولي "الحاجة صيصة" التي عملت أكثر من 47 سنة في مهن الرجال بمسح الأحذية، وارتدت ملابس الرجال لتربية أبنائها والإنفاق عليهم، والثانية "مروة العبد" فتاة التروسيكل التى عملت على دراجة توك توك بخارية لمساعدة والدها في الإنفاق على أسرتها وزواج أشقائها، والثالثة منى فتاة العربة بالإسكندرية والتى حصلت على دعم كبير بعد تكريم الرئيس لها ومقابلته لها لحث فتيات وسيدات مصر على مواصلة مسيرة الكفاح والعمل بكل محبة لبناء مصر. لمعرفة التفاصيل شاهد الفيديو التالى.. Advertisements

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