شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الهولندية " KLM " تستأنف رحلاتها للقاهرة غدا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أن الخطوط الجوية الملكية الهولندية "KLM" ستبدأ فى تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة اعتبارا من غدا الأربعاء الموافق 9 سبتمبر، وذلك بعد توقف دام لنحو 3 سنوات منذ أن علقت الشركة رحلاتها إلى مصر في عام 2017 لتداعيات اقتصادية.

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وقالت المصادر المطلعة، إنه تم انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالشركة لاستئناف رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة، حيث ستبدأ التشغيل برحلتين أسبوعيا حتى انتهاء الموسم الصيفي، على أن يتم تقييم الرحلات وزيادتها خلال الجدول الشتوى، وفقا للأوضاع الحالية التي تشهدها صناعة النقل الجوي حول العالم بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية "KLM"، قبل أسابيع قليلة، عزمها استئناف رحلاتها إلى القاهرة، وذلك للمرة الأولى منذ قرار تعليق رحلاتها إلى مصر في 2017، مُشيره إلى أنها ستعود للعمل بمصر بتسيير رحلتين أسبوعيا بدءا من 9 سبتمبر، وأوضحت أن هذه الخطوة يمكن أن تتبعها زيادة في عدد الرحلات الجوية أو في السعة من خلال تسيير طائرات أكبر حجما أو كلا الأمرين.