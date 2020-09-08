شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى.. "الإخوان سرطان الشعوب" فيلم يفضح مخططات الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل جماعة الإخوان الإرهابية سرطان داخل كل مجتمع تتواجد فيه، حيث تعد عناصر الإخوان خلايا تتمثل بالعدائية ولها القدرة على غزو الخلايا المجاورة وتدميرها وتنمو وتتنشر بشكل لا يمكن التحكم فيها، وهذا تعريف سرطان الشعوب المتمثل فى جماعة الإخوان الإرهابية.

ويرصد الفيلم الوثائقى "سرطان الشعوب"، أفكار الجماعة الإرهابية على مر العصور منذ نشأتها على يد حسن البنا ومن بعده سيد قطب، لتنشر منذ ذلك الحين سمومها فى بقاع الأرض، من خلال سياسة "الاستضعاف والتمكين"، وكيف تعمل هذه الجماعة الإرهابية على تنفيذ المخططات الخاصة بها وفق كل مرحلة، خاصة بعد ثورة 25 يناير وكيف سعت هذه الجماعة إلى تمكين عناصرها، من خلال السعى إلى اختيار وزراء يعبرون على فكر الجماعة، ويعادون الشعب فى إطار سعيهم الخبيث لتطبيق سياسة "التمكين" داخل الدولة المصرية بالتعاون مع التنظيم الدولى للإخوان، والزعم بأن الجماعة الإرهابية لها انتشار واسع داخل أرجاء المجتمع المصرى.

ويؤكد الفيلم الوثائقى، أن الإخوان سرطان الشعوب، حيث أنه تنظيم شيطانى الغرس، وكيان اقتات على كل الموائد، وعادى الإنسانية وخالف الفطرة البشرية.