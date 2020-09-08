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رئيس الوزراء يتابع المشروعات الخدمية والتنموية بكفر الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً منذ قليل، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة كفر الشيخ.

 

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا، لبحث إنشاء مناطق لوجستية داخل سيناء؛ لتسهيل وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، فى ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية.

 

وفي مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نعمل على تسهيل انتقال البضائع في سيناء، ومن أجل ذلك نعتزم إقامة مراكز لوجستية في شمال سيناء، وكذا فى وسطها أو جنوبها، بحيث يتم تزويدها بكافة أنواع البضائع والمواد والسلع التى تلبى احتياجات أهلنا فى سيناء.

 

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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية محافظة كفر الشيخ (1)

 

 

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية محافظة كفر الشيخ (2)

 

 

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية محافظة كفر الشيخ (3)

 

 

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية محافظة كفر الشيخ (4)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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