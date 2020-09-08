شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع المشروعات الخدمية والتنموية بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً منذ قليل، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة كفر الشيخ.

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا، لبحث إنشاء مناطق لوجستية داخل سيناء؛ لتسهيل وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، فى ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نعمل على تسهيل انتقال البضائع في سيناء، ومن أجل ذلك نعتزم إقامة مراكز لوجستية في شمال سيناء، وكذا فى وسطها أو جنوبها، بحيث يتم تزويدها بكافة أنواع البضائع والمواد والسلع التى تلبى احتياجات أهلنا فى سيناء.

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