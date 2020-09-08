شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح يوم الخميس المقبل مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج المرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى للقبول بالكليات. Advertisements ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالى خلال إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق إطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية. كانت انطلقت أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق عبر موقع التنسيق الالكترونى للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعى 2020 /2021، يوم 1 سبتمبر الجارى بحد أدنى الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% لنحو 194448 طالب، وبالنسبة الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% وذلك لنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.

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