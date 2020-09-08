شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. امتحانات الثانوية العامة إلكترونية وعودة نظام التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد، ومواعيد ونظام حضور الطلاب، وعودة نظام التحسين للثانوية العامة، والتأكيد على إجراء امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد إلكترونيا، وتغريم لجنة الانضباط باتحاد الكرة كلا من مرتضى منصور وعدلي القيعي.

وفيما بلى موجز أخبار مصر..

السيسي يستعرض المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح طارق الظاهر مدير سلاح الإشارة، والعميد محمد سعيد مساعد رئيس أركان سلاح الإشارة للمنظومات والشبكات.

العام الدراسى الجديد.. يبدأ 17 أكتوبر المقبل والمدارس الدولية 15 سبتمبر.. تعريب الجيولوجيا وتدريس "القيم" للصف الثالث الابتدائى.. ومافيش طالب سيحصل على 410 درجات فى الثانوية الجديدة.. وهذا مصير "طابور الصباح"

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارات هامة، عن تفاصيل الحضور بالعام الدراسى الجديد وإثابة المعلمين ومصير الثانوية العامة وتنمية موارد الإدارات والمديريات.

وزير التعليم العالى يعلن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الخميس المقبل

يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح يوم الخميس المقبل مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج المرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى للقبول بالكليات.

وزير التعليم: هدفنا رفع الضغط عن طلاب ثانوى والنظام الجديد لا يوجد به تظلمات

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة سوف يتم إلكترونيا دون تدخل بشرى، مضيفا أننا هدفنا رفع الضغط عن طلاب الثانوية والنظام الجديد لا يوجد به تظلمات.

أيام حضور طلاب المراحل التعليمية المختلفة فى العام الدراسى الجديد.. رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى 3 أيام لمدارس الفترتين و 4 أيام لمدارس الفترة الواحدة .. وطلاب الإعدادى والثانوى يومان فى الأسبوع

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التريية والتعليم والتعليم الفنى، أيام حضور طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس للعام الدراسى الجديد، حيث أكد أن الطلاب فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى، سيحضرون أربعة أيام فى الأسبوع بالنسبة لمدارس الفترة الواحدة، و3 أيام فى الأسبوع بالنسبة للمدارس التى تعتمد على نظام الفترتين، أما من هم فى مرحلة الصف الرابع الابتدائى حتى السادس الابتدائى، يحضرون يومين فى الأسبوع بالنسبة لمدارس الفترة الواحدة، و3 أيام فى الأسبوع للمدارس التى تعتمد على نظام الفترتين، ويعتمدون على التعليم الإلكترونى والقنوات التعليمية، ومن لديهم إنترنت يستطيع التعليم إلكترونيا، موضحا أن الكثافات التى وصلت إلى 80 طالبا سوف تخفض إلى 15 طالبا فى الفصل وسيكون هناك مترين بين كل طالب وزميله.

مصر تواصل فتح الجسر الجوى لإرسال المساعدات للأشقاء بالسودان وجنوب السودان

استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهوريتى السودان وجنوب السودان ، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

10 مشاهد فى اليوم الأول لجولة الحسم فى انتخابات الشيوخ.. "حنان" لم يمنعها شلل الأطفال من المشاركة والإدلاء بصوتها.. التصويت بالكمامة وبوابات للتعقيم وتطهير اللجان.. والسيدات وكبار السن يتصدرون المشهد.. صور

توافد المواطنون فى المحافظات اليوم الثلاثاء للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم، فى أول أيام عمليات الاقتراع فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى الداخل، وذلك لحسم 26 مقعدًا بالنظام الفردى فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين فى الداخل للتصويت فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، ويخوض 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح.

وزارة الأوقاف تفتتح 130 مسجدًا بالمحافظات الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 130 مسجدا يوم الجمعة المقبلة، منها (34) مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و(96) مسجدًا بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وزيرة الصحة تتوجه للسودان على رأس وفد طبى و24 طن أدوية ومستلزمات إغاثية

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على رأس وفد طبى رفيع المستوى إلى دولة السودان الشقيقة، صباح اليوم الثلاثاء، لتقديم الدعم الطبي اللازم للدولة الشقيقة، لمساندتها في مواجهة السيول التي اجتاحت البلاد خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الكلية بـ50 ألف جنيه.. الكشف عن عصابة لبيع الأعضاء البشرية عبر فيس بوك

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بمساعدة أهالى دائرة قسم ثانى الإسماعيلية من القبض على 4 أشخاص داخل إحدى الشقق بدائرة القسم لاتهامهم فى الإتجار بالأعضاء البشرية.

23 سبتمبر أولى جلسات محاكمة السيدة المعتدية على ضابط بمحكمة مصر الجديدة

حددت محكمة جنح النزهة، جلسة 23 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة المستشاره نهى الإمام بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.

"العربية": حريق جديد فى مرفأ بيروت لم تعرف أسبابه حتى اللحظة

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن حريق جديد فى مرفأ بيروت لم تعرف أسبابه حتى اللحظة.

الولايات المتحدة تعلن إنشاء مفاعل نووى على سطح القمر بحلول عام 2027

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية عن عزمهما بناء مفاعل نووي على سطح القمر، وتفيد صحيفة "روسيسكايا جازيتا"، بأن الحديث عن هذا الموضوع جرى خلال اجتماع لجنة التكنولوجيا والابتكار والهندسة التابعة للمجلس الاستشاري لوكالة الفضاء الأمريكية، وتجدر الإشارة، إلى أنه في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر تخطط الوكالة لنشر استطلاع لتقديم وتقييم المشاريع الأولية، على أن يتم اختيار الشركة المنفذة للمشروع فى مطلع سنة 2021 المقبلة.

دار الإفتاء تجيز للمرأة وضع "المانكير" وإزالته عند الوضوء.. فيديو

أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت خلاله على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال حول تزين المرأة نصه :"حكم وضع المرأة للمانكير؟".

فلوس وأدوات مطبخ.. غرائب وطرائف داخل بطون المرضى اكتشفها الأطباء .. استخراج 6500 جنيه من بطن مريض بقصر العينى.. وسلاسل ذهبية فى معدة مصاب بالمنصورة.. وآخر يبتلع 39 مسمارا وولاعة.. وأهله: متعود على كدة

حالة من الدهشة والاستغراب تصيبنا جميعا عندما نسمع عن مريض يجرى عملية جراحية لاستخراج مبالغ مالية أو أدوات حادة من المعدة، كذلك يعيش الأطباء حالة من الصدمة عند إجراء الفحوصات لمعرفة ما هو الجسم الغريب الموجود داخل المعدة."مسامير وفلوس وأدوات حادة"، من أغرب الاشياء التى يتم استخراجها من بطون المرضى، ولكن الأغرب من ذلك هو استخراج مبلغ مالى بقيمة 6500 جنيه من بطن مريض بمستشفى القصر العينى فى شكل أربعة لفافات.

"الأرصاد" تتوقع طقس مائل للحرارة بالقاهرة غدا وأمطار رعدية بجنوب سيناء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 84 % .

انضباط الجبلاية تغرم عدلى القيعى وطارق يحيى 50 ألف جنيه

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، توقيع غرامة مالية على عدلى القيعى مستشار التسويق بالنادى الأهلى قدرها 50 ألف جنيه، ونفس الأمر بالنسبة لطارق يحيى مدير قطاع الناشئين بنادى الزمالك بسبب هجومهم على لجنة الحكام وتقديم مذكرة ضدهم من جانب لجنة الحكام.

انضباط الجبلاية تغرم مرتضى منصور 100 ألف جنيه لهجومه على الحكام

أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عقوباتها بعد إحالة 10 أسماء للجنة بسبب انتقاد الحكام، وجاءت العقوبات كالتالي:

ارتباك فى الكاف قبل إعلان مواعيد مباريات نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. الصحف المغربية تؤكد إقامة المواجهات 16 أكتوبر والنهائى 31.. اتفاق "جنتلمان" بين مصر والمغرب.. 3 سيناريوهات فى اجتماع الخميس

تعقد اليوم، لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" جلسة مع ممثلى أندية الأهلى والزمالك بطلى مصر والوداد والرجاء بطلى المغرب عبر الفيديو كونفرانس للمناقشة حول ترتيبات مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

صورة تجمع عبد الحفيظ وكهربا تكشف انتهاء أزمة "الخناقة"

بدت الأمور أكثر هدوءاً داخل القلعة الحمراء، بعد مران الفريق الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بمقر النادى الأهلى فى الجزيرة، والذى شهد جلسة خاصة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى ومحمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، لتحسم الجدل الذى أثير الفترة الماضية عن توتر العلاقات بين الثنائى على أثر المشاجرة التى وقعت بين كهربا ومحمد الشناوى فى وقت سابق، وتدخل فيها سيد عبد الحفيظ، وانتهت بتوقيع عقوبة كبيرة على كهربا بلغت مليون جنية.