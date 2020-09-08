شكرا لقرائتكم خبر عن أكاذيب الاخوان لا تتوقف.. كيف سعت قنوات الجماعة لتشويه صفقات الرافال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع أى انجاز أو تفوق تحققه الدولة المصرية، تصاب قنوات جماعة الإخوان الإرهابية بحالة من الذعر والخوف، وخاصة فيما يتعلق بتسليح الجيش المصرى، والجميع يتذكر موقف هذه الجماعة الإرهابية من الصفقات التى عقدها الجيش المصرى.

ومع إعلان مصر على صفقة طائرات "الرافال"، وحتى لا ننسى خرج الإعلام الإخوانى وقتها يتحدث عن هذه الصفقة وهو فى حالة ذعر، وحاولت قنوات الإخوان الإرهابية الهجوم على هذه الصفقة من ناحية، والزعم بأنها هذه الطائرات غير مجدية من ناحية أخرى، والتقليل منها كعادة إعلام الإخوان فى الكذب والتضليل.

يذكر أن الإعلام الإخوانى سعى على مدار السنوات الماضية على نشر الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية من خلال تشويه الإنجازات الكبيرة التى تحققت فى مختلف المجالات، والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها، فضلا عن تسليح الجيش المصرى وتنويع مصادره سلاحه.