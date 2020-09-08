شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يوقع غرامة 3000 جنيه على أى "توك توك" يسير بمحور المحمودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة، بتحصيل غرامة بمبلغ 3000 جنيه على مركبات التوك توك التى تسير على محور المحمودية المتحفظ عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمنع سير مركبات الـ"توك توك" نهائيا على محور المحمودية.

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ويأتى ذلك بعد قرار محافظ الإسكندرية الفترة الماضية بإنشاء "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية"، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكبارى وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوى اللائق لخدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ المجلس التنفيذى لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندرى، بحضور اللواء محمد سلامة مساعد مدير أمن الإسكندرية للأمن العام، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، وأحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.