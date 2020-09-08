مصر | صور طفل عاريا.. ضبط مدرب هتك عرض أطفال في حلوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صور طفل عاريا.. ضبط مدرب هتك عرض أطفال في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مدرب رياضي بمدينة حلوان، بعد تقدم بلاغات ضده من الأهالي بهتك عرض أطفالهم.

ورد بلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد السيسى رئيس المباحث، من والد طفل مفاده بقيام مدرب رياضي بهتك عرض نجله وهدده بنشر صوره عاريًا إذا أخبر أحدًا بما حدث بينهما، حينما خلا به في منزله، بعدما أوهمه بأنه سيقوم بإعطاءه هدية لإيجادته فى التدريب.

وباستدعاء المدرب "محمد. ع. م" 33 سنة مدرب بملعب الوفاء الكائن أمام رستم بحلوان، أنكر التهم المنسوبة بينما طالب أهالى الأطفال بعرض أبناءهم على الطب الشرعى.

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ألقت الأجهزة الأمنية من القبض علي أخواني يدعو للتجمع وفتح فصول الدروس الخصوصية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية من ضبط أخواني يدعو لفتح الدروس الخصوصية، وعلي الفور قامت الاجهزة الامنية من ضبطه والقاء القبض عليه.

وبمواجهته بالواقعة علي النحو المشار إليه اقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.