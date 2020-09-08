أخبار مصر | الخميس.. مصر للطيران تستأنف الحركة بين القاهرة وموسكو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 09:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الخميس.. مصر للطيران تستأنف الحركة بين القاهرة وموسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الشركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء، عن استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، حيث من المخطط أن تشغل الشركة رحلاتها إلى موسكو أيام السبت والثلاثاء والخميس.

وتُهيب مصر للطيران بالسادة العملاء المسافرين على رحلاتها إلى موسكو ضرورة الحصول علي شهادة طبية مع نتيجة اختبار‪ PCR ‬سلبية لفيروس كورونا‪ (COVID-19) ‬من أحد المعامل المعتمدة فى مصر صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى موسكو وأن تكون باللغة الروسية أو باللغة الإنجليزية حتى يتم السماح للمسافرين صعود الطائرة من القاهرة، بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها الشركة عند الوصول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا

ويسير مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء 147 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات تنقل على متنها 15968 راكبا، وقالت مصادر مطلعة، إن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها "واشنطن وفرانكفورت وباريس ولندن وروما وتونس ومسقط وصلالة والدمام وأربيل وإنجمينا ولاجوس وميلانو وأثينا وفيينا وبيروت وإسطنبول وأديس أبابا وجدة ودبى والشارقة والرياض وأبوظبى" وتبلغ رحلات السفر 74 رحلة وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ 8339.

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فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 75 رحلة تنقل على متنها 7629 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية منها تورنتو وفرانكفورت ولندن وباريس وميلانو وأثينا وإسطنبول وأديس أبابا ودبى وأبوظبى ولاجوس وبيروت وصلالة ومسقط وبيروت.

وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي بتطبيق القرار الجديد الخاص بضرورة وجود تحليل PCR سلبى مع كل راكب لم يمض عليه 72 ساعة والذى بدأ تطبيقه الأول من سبتمبر الجارى.

كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.