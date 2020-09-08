شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة التقدم لمسابقة «سفراء الإعلام الجديد» حتى 17 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت لجنة التحكيم الخاصة بمنصة «سفراء الإعلام الجديد» التي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام الشهر الماضي وتهدف إلى تعزيز الهوية المصرية، ومخاطبة شباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق التواصل الدورى والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.

وجاء اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة المعايير التي سوف يتم تقييم الأعمال المقدمة للمسابقة بناء عليها، مع الأخذ في الإعتبار أن اللجنة متطوعة من خارج الوزارة وتعمل بحيادية تامة.

وتضم اللجنة كل من عثمان بدران، مستشار تسويق ومؤسس شركة (The Brand Bees)، نسمة الشاذلي، مؤسس وكالة (Star Dust) للعلاقات العامة ومؤلفة أغاني ومنتجة تنفيذية، وتيمور عثمان، مصور وقائد ابداعي بشركة (The Brand Bees).

استعرضت لجنة التحكيم بعض الأعمال المشاركة في المسابقة والتي وصلت إلى 658 عمل، واقترحت اللجنة مد فترة التقدم بالأعمال المشاركة حتى يوم الخميس 17 سبتمبر بناء على طلب العديد من المتفاعلين مع المنصة لإعطاء فرصة لأكبر عدد من المشاركات.