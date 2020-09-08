شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرنا في موسكو: مصر خامس دولة تستأنف حركة الطيران مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، إن مصر الدولة الخامسة التي يتم السماح لها باستئناف حركة السياحة مع روسيا وإن بداية الحركة غدا ورحلات مصر للطيران ستبدأ يوم 17 سبتمبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، ان رحلة الغد كاملة العدد وهذا يضع علينا مسئولية للترويج لجميع المقاصد التي غابت عن السوق الروسي.

وتابع ان مصر تقدم تنوع كبير أمام السائح الروسي بعد أن كان التركيز على السياحة الشاطئية وهناك احصائية حول البحث في السوق الروسي عن مصر بمجرد الحديث عن فتح الطيران واثبتت الاحصائية اهتمام كبير وهذا مؤشر على أننا نحتاج للتويق الجيد في السوق الروسي.