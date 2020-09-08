شكرا لقرائتكم خبر عن منع إمام بـ«أوقاف القاهرة» من صعود المنبر لسوء استغلال صفحته على «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر فضيلة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف منع السيد سعيد السيد عبدالغفار يوسف إمام بالمعاش بمديرية أوقاف القاهرة من صعود المنبر ومن أداء الدروس بأي من المساجد على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة ونظرًا لما نسب إليه من تجاوز لا يتسق مع صفة إمام حالي ولا سابق، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه.

كما تم تكليف الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة بتحرير محضر ضد المذكور، لسوء استغلال صفحته على مواقع التواصل.

جدير بالذكر أن الوزارة قد أكدت في بيان سابق، على أن صفحة الإمام بمثابة منبره، وأن ما يكتبه أو ينشره على صفحته من أراء هو بمثابة ما يقوله على منبره، فالإنسان الطبيعي فضلًا عن كونه قدوة لا يمكن أن يكون له وجهان وجه في الحياة العامة وآخر على مواقع التواصل، كما أكدت على جميع العاملين بها بأن أي خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع على صفحات التواصل سيكون موضع مساءلة، نظرًا لخصوصية طبيعة عمل الوزارة سواء أكان المنتسب إليها إمامًا أم إداريًا أم فنيًا أم عاملا.

وناشدت الوزارة الجميع تحرى أقصى درجات الحيطة والدقة فيما ينشرون أو يشاركون أو يشيرون على صفحاتهم أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين أو منشوراتهم، إذ تعد الوزارة أي خروج على الفكر الوسطى المستنير أو القيم والآداب العامة للمجتمع أو أي تشهير بالآخرين خطًا أحمر تتعامل معه بمنتهى الحسم.

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