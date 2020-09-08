شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 115 محضرًا في حملات تموينية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المحاسب عاطف الجمال، مدير التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 4 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية بناحية زاوية رزين بمنوف لوجود نقص في إنتاج رغيف الخبز وغير مطابق للمواصفات مخالفاً للتوجيهات الوزارية.

وفى مجال تشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والوقوف على مدى صلاحية المنتجات، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة تفتيشية مكبرة بدائرة المحافظة، أسفرت عن تحرير 115 محضر تمويني تنوع ما بين 60 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وتوقف وتجميع وعدم نظافة، و55 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات أخرى.