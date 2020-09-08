شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح الثلاثاء، بجولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة مرسى مطروح في اليوم الأول لإنطلاق جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، التي بدأت اليوم الثلاثاء 8/9، ولمدة يومين حتى غدا الأربعاء 9 سبتمبر الجاري وذلك لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان ومن توفير كافة الأجواء المناسبة من استراحات ومظلات لإنتظار الناخبين أمام اللجان مع التيسير على المرضى وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

حيث قام محافظ مطروح بتفقد لجنة مدرسة مدرسة جمال عبدالناصر وأبوبكر الصديق للإطمئنان على سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي معوقات مع التاكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية ،ارتداء الكمامات مع توزيعها مجانا عند دخول اللجان وانتظامها دون معوقات.

يذكر أن جولة الاعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة مطروح تجرى بعدد 138 مركزا انتخابيا و142 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين 299،581 ألف ناخب على مستوى المحافظة.