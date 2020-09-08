شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: مشروعات جديدة لتحديث «إشارات قبلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات المراغة والمنطقة الأتوماتيكية بين برجى المراغة وجزيرة شندويل، بطول ١٢ كيلو مترا بمحافظة سوهاج، الخدمة، بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «أسيوط - نجع حمادى»، بطول ١٨٠ كيلو مترا، والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكترونى حديث، والذى يحقق أعلى معدلات الأمان.

وأضاف، فى تصريحات، الثلاثاء، أن المشروع يتكون من 17 برجًا رئيسيًا، و3 أبراج ثانوية، و64 مزلقانا، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٤٢٫٢%، حيث تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات والتركيبات لـ ١٧ برجا على التوازى بمراحل متفاوتة، لافتًا إلى أن برج إشارات المراغة بسوهاج يتحكم فى ٤٣ سيمافورا ضوئيا، و٣ مزلقانات تعمل أتوماتيكيا، و٢٥ موتور تحويلة.

وأشار الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط «أسيوط - نجع حمادى» يهدف إلى استبدال النظام الحالى «الميكانيكى - الكهربى القديم» بآخر إلكترونى حديث، ما يؤدى إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات، وبالتالى زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، لافتًا إلى أن خطة وزارة النقل تهدف لتنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية، بطول إجمالى يصل إلى نحو 1800 كيلو متر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.