شكرا لقرائتكم خبر عن «تربية نوعية المنوفية»: اختبارات القدرات لطلاب الثانوية للسنوات السابقة 15 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة حنان يشار، عميدة كلية التربية النوعية بأشمون بجامعة المنوفية، إن اختبارات قدرات السنوات السابقة لطلاب الثانوية العامة من الراغبين في الالتحاق بقسمي التربية الفنية والتربية الموسيقية بالكلية سوف تقام على مدار يومان أيام تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم.
وحول الاوراق والمستندات المطلوبه لأداء الاختبارات أكد الدكتور محمد زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الطلاب الراغبين في أداء الاختبارات عليهم إحضار اثبات قيد وبيان حاله من الكلية أو المعهد المنتسبين إليه يتضمن الموافقة بالتحويل، بالاضافه إلى صوره من شهادة الثانويه العامه. علما بأن الطالب سيقوم بدفع مبلغ قيمته (٤٥٠) جنيها، رسوم أداء تلك الاختبارات على أن يتم الدفع إلكترونيا بالفيزا.
وأعربت يشار عن جاهزية الكلية واستعدادها التام لإتمام الاختبارات بتميز مؤكدة على ترحيب الكلية بكل المواهب المتميزة، فهم محل العناية ومحط الاهتمام بما يتسق مع خطط التنمية والتطوير التي تستهدف رفع مستوي الطلاب أكاديميا ومهاريا حتى تتم الاستفادة منهم لاحقا لمواجهة متطلبات أسواق العمل.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,041
-
تعافي
79,008
-
وفيات
5,541
كانت هذه تفاصيل خبر «تربية نوعية المنوفية»: اختبارات القدرات لطلاب الثانوية للسنوات السابقة 15 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.