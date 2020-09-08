شكرا لقرائتكم خبر عن «تربية نوعية المنوفية»: اختبارات القدرات لطلاب الثانوية للسنوات السابقة 15 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة حنان يشار، عميدة كلية التربية النوعية بأشمون بجامعة المنوفية، إن اختبارات قدرات السنوات السابقة لطلاب الثانوية العامة من الراغبين في الالتحاق بقسمي التربية الفنية والتربية الموسيقية بالكلية سوف تقام على مدار يومان أيام تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم.

وحول الاوراق والمستندات المطلوبه لأداء الاختبارات أكد الدكتور محمد زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الطلاب الراغبين في أداء الاختبارات عليهم إحضار اثبات قيد وبيان حاله من الكلية أو المعهد المنتسبين إليه يتضمن الموافقة بالتحويل، بالاضافه إلى صوره من شهادة الثانويه العامه. علما بأن الطالب سيقوم بدفع مبلغ قيمته (٤٥٠) جنيها، رسوم أداء تلك الاختبارات على أن يتم الدفع إلكترونيا بالفيزا.

وأعربت يشار عن جاهزية الكلية واستعدادها التام لإتمام الاختبارات بتميز مؤكدة على ترحيب الكلية بكل المواهب المتميزة، فهم محل العناية ومحط الاهتمام بما يتسق مع خطط التنمية والتطوير التي تستهدف رفع مستوي الطلاب أكاديميا ومهاريا حتى تتم الاستفادة منهم لاحقا لمواجهة متطلبات أسواق العمل.