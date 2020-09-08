شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف جنية غرامة سير الـ«توك توك» على محور المحمودية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، قرارا بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، بتحصيل غرامة بمبلغ 3000 جنية على مركبات التوكتوك التي تسير على محور المحمودية المتحفظ عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمنع سير مركبات التوكتوك نهائيا على محور المحمودية.

ويأتي ذلك بعد قرار محافظ الإسكندرية الفترة الماضية بإنشاء «إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية» وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوي اللائق لخدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ المجلس التنفيذي لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، بحضور اللواء محمد سلامة مساعد مدير أمن الإسكندرية للأمن العام، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، وأحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.