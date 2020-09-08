شكرا لقرائتكم خبر عن السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع سير العملية الانتخابية في ناصر والواسطى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد في بني سويف، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المقار ولجان الاقتراع بمركزي ناصر والواسطى، للاطمئنان على سير الجولة الثانية للإعادة على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول، والتي تجرى في 481 مركزا انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية تستقبل مليون و875 ألف ناخبا وناخبة من المقيدين في قواعد بيانات الناخبين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واطمأن السكرتير العام المساعد على الالتزام بالإجراءات المنفذة لتوفيركافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم ،متابعا الالتزام بالاجراءات الوقائية المنفذة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية والالتزام بالأماكن المحددة لوقوف الناخبين مع الالتزام بارتداء الكمامات أثناءعملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى توافر مواد التعقيم والتطهير.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن هذه المتابعة الميدانية تأتي في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار متابعة العملية الانتخابية، لافتا إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها المكثفة لجولة الإعادة التي تجرى على مدار اليوم وغدا ،حيث تمت مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية على المقار الانتخابية بكافة مراكز وقرى المحافظة ،والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم،ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.

رافق السكرتير المساعد خلال جولته التفقدية كل من:الأستاذ على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر،والمحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.