شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي وجامعة بنها لميكنة متحصلات الطلبة والعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، بروتوكول تعاون جديد بهدف ميكنة متحصلات الطلبة والعاملين بالجامعة.

جاء ذلك بحضور محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، ووزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة تنمية الموارد مستشفيات جامعة بنها الدكتور عادل عدوي،، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور حسين المغربي، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة راندا مصطفي، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور ناصر الجيزاوي، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي يحيي أبوالفتوح، وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، ومنسق لجنة تنمية موارد المستشفيات الجامعية الدكتور أحمد يوسف، وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري.

وأكد هشام عكاشة على أن البروتوكول الجديد يأتي تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين البنك الاهلي المصري وجامعة بنها والتي تتضمن التطوير الشامل للجامعة ومستشفياتها وذلك بإجمالي مساهمات وصلت إلى مبلغ 73.5 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يتيح توسيع مفهوم الشمول المالي الذي يعد أحد استراتيجيات البنك المركزي، كما يخدم خطط الدولة في التحول بشكل كبير إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وأشار عكاشة إلى أن التعاون المستمر مع جامعة بنها يعد أحد مجالات المساهمة المجتمعية للبنك في القطاع الصحي والتي وصلت إلى 3 مليار جنيه من إجمالي مساهمات تجاوزت 8 مليار جنيه في مختلف المجالات الصحية والتعليمية ومكافحة الفقر ودعم المرأة المعيلة.

بدوره، أعرب رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد، عن سعادته بالتعاون المستمر بين البنك والجامعة، مضيفا ان البروتوكول الجديد يتيح مزيد من التيسير على الطلاب والفريق الطبي والعاملين بالجامعة في سداد احتياجاتهم إلكترونيا بما يوفر الوقت والجهد المبذول في هذا الشأن.

وأكد السعيد أن جامعة بنها ترحب دائما بكل مبادرات مؤسسات المجتمع المدني لدعم الجامعة في مجالات خدمة المجتمع وتنمية موارد الجامعة وخدمات مستشفيات بنها الجامعية التي لا تخدم محافظة القليوبية فقط، بل تخدم محافظات الدلتا المجاورة.

من جانبها وجهت الدكتور رندا مصطفي الشكر للبنك الأهلي على الدعم الذي يقدمه للجامعة من اجل ان تقوم بأداء رسالتها سواء التعليمية أو البحثية أو المجتمعية مشيرا إلى أن البنك قدم للجامعة من خلال المشاركة المجتمعية وحدة لتصنيع الكمامات والتى تم افتتاحها اليوم ويتيح للجامعة من خلالها إنتاج الآلاف من الكمامات لخدمة العاملين والمجتمع المحيط.

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كما أكد أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك يهدف من توقيع بروتوكول ميكنة متحصلات الطلاب والعاملين إلى نشر الثقافة المصرفية والوعي لدى الطلاب بأهمية تعاملهم مع بنك في مختلف متطلبات حياتهم اليومية وسداد مستحقات ومصروفات الجامعة وهو الدور الذي يحرص البنك على القيام به خاصة تجاه الأجيال الجديدة من العملاء ليصبح التعاون بين البنك والجامعة منظومة متكاملة الخدمات المصرفية والمجتمعية.

وأضافت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري أن البنك سبق له القيام بتطوير شامل لمستشفيات الجامعة إضافة إلى تجهيز معمل مهارات اكلينيكي مركزي يتيح تدريب طلبة الكليات الطبية بالجامعة مع شراء جهاز رنين مغناطيسي لخدمة مرضى الحوادث والطوارئ وعدد 10 أجهزة تنفس صناعي لاستكمال وحدات الرعاية الحرجة وتطوير العناية المركزة بما أتاح استفادة الالاف الحالات من استخدام جهاز الرنين وإنقاذ الآلاف التي تحتاج لغرف رعاية مركزة، وكذا تجهيز وحدة تصنيع كمامات مع إعداد 50 كابينة تعقيم، إضافة إلى دعم الجامعة بأتوبيسين لنقل الطلاب للتيسير عليهم.