شكرا لقرائتكم خبر عن فتاتان من المنصورة تعلنان زواجهما مثليًا على «فيسبوك».. وتوضيح أمني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الاستياء والغضب بين رواد موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» بعد إعلان فتاتين على صفحاتهما الشخصية زواجهما مثليا، الثلاثاء، وكتبا على حسابيهما: «أخيرا وبعد محاولات كثيرة لإقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت واحد».

وكتبت صاحبة حساب باسم «Sheryin Mekawyy» أنها متزوجة من صحابة حساب آخر يحمل اسم «Reem Mohsen»، وانهالت التعليقات الرافضة للواقعة على الحسابين، مع مطالب بمحاكمتهما.

ومن ضمن المعلومات الموجوده على الحسابين أنهما من المنصورة ودرسا في مدرسة الملك الكامل الثانوية للبنين، ما يثير الشك في أن الحسابات وهمية واستغلها أصحابها لإثارة التفاعل على موقع التواصل.

ورجحت مصادر أمنية أن تكون الحسابات وهمية، وقالت: «يظهر أن الحسابات وهمية، ولكن يتم التعامل معها حاليا وفحصها من خلال مباحث الإنترنت لكشف هوية أصحابها».

فتاتان من المنصورة يعلنان زواجهما مثلياً على الفيس بوك

فتاتان من المنصورة يعلنان زواجهما مثلياً على الفيس بوك

فتاتان من المنصورة يعلنان زواجهما مثلياً على الفيس بوك