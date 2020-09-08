شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية تعلن إعداد الطلاب للمشاركة في الملتقى الافتراضي الأول للتوظيف 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أن مركز الجامعة للتطوير المهني بدأ في إعداد طلبة جامعة المنوفية للمشاركة في الملتقى الافتراضي الأول للتوظيف UCCD 2020 والذى يشارك فيه ٤٠٠٠ طالب وطالبة من 10 جامعات تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، ويعقد يوم الإثنين الموافق ٢٨ من سبتمبر الجاري وبمشاركة البنك الأهلي المصري (الشريك الرسمى) وكبرى الشركات المصرية والعالمية في مختلف المجالات مثل الاتصالات والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والتجميلية، والأوراق المالية، والإنشاء والتعمير، والطاقة، والنقل، وغيرها.

وأوضح «مبارك» أن ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهنى بالجامعات ٢٠٢٠ هو حدث افتراضي عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبرالإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) والبريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة، ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات.