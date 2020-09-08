سقط القناع.. الفصل الأخير في أحلام "تاجر برشام" بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

القناعة كنز لا يفنى، مقولة يحفظها كثيرون عن ظهر قلب لم تجد سبيلا في حياة عامل افتقد الرضا لرزق حلال ساقه الله له بل بحث عن الثراء السريع فسلك طريق الشيطان عبر بوابة تجارة المخدرات.

صباح كل يوم يخرج "مجاهد" قاصدا محل عمله بمصنع السكر الكائن بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة. يقضي الشاب ساعات النهار داخل جنبات المصنع انتظارا لانتهاء الفترة الصباحية والعودة إلى محل إقامته.

لا يكتفي "مجاهد" بتبديل ملابسه بل يخلع قناعا يخفي نشاطه الآثم كيف لا وهو أحد مروجي الأقراص المخدرة متخذا دائرة المركز مسرحا لنشاطه غير المعلن للعامة.

بمرور الوقت ذاع صيت العامل في تجارة الكيف التي تدر عليه أمولا منحته رغبة كبيرة في المضي قدما أملا في بلوغ مراده "الثراء الفاحش".

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منذ نقله وترأسه وحدة مباحث الحوامدية اهتم الرائد عمرو فاروق بتجفيف منابع المواد المخدرة بالمركز، الامر الذيظهر جليا في اجتماعات مستمرة بينه وبين معاونيه، شدد خلالها على تنشيط مصادر المعلومات السرية ودور الدوريات الليلية.

معلومات وردت أكدتها تحريات النقيبين أحمد بدوي وفاروق عبد القادر باتجار عامل في الأقراص المخدرة ليوجه العقيد أحمد نجم مفتش قطاع الجنوب بتكثيف التحريات ومراقبة نشاط المشتبه به.

أكمنة سرية أعدها النقيبان إسلام السيسي وهيثم رمضان معاوني مباحث الحوامدية، أسفرت إحداها عن ضبط المتهم وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة ومبلغ 25 ألف جنيه وهاتفي محمول.

أمام العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي، وحيازته للأقراص للاتجار، والمبلغ حصيلة البيع والهتافين للاتصال بعملائه.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.