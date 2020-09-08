محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف، إيقاف عاملا بمديرية البحر الأحمر، لحين انتهاء التحقيقات معه بديوان عام الوزارة.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن إيقاف العامل يأتي بناء على مذكرة الموارد البشرية بمديرية البحر الأحمر، لقيامه بفتح دار مناسبات مسجد الرحمن بالغردقة بالمخالفة للتعليمات، وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.
كانت وزارة الأوقاف، حذرت جميع العاملين بها من فتح دور المناسبات أو دورات المياه، طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تقرر التحقيق مع عامل بالبحر الأحمر لفتحه دار مناسبات أحد المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.