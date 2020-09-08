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الأوقاف تقرر التحقيق مع عامل بالبحر الأحمر لفتحه دار مناسبات أحد المساجد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إيقاف عاملا بمديرية البحر الأحمر، لحين انتهاء التحقيقات معه بديوان عام الوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن إيقاف العامل يأتي بناء على مذكرة الموارد البشرية بمديرية البحر الأحمر، لقيامه بفتح دار مناسبات مسجد الرحمن بالغردقة بالمخالفة للتعليمات، وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.

كانت وزارة الأوقاف، حذرت جميع العاملين بها من فتح دور المناسبات أو دورات المياه، طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس .

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