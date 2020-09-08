أخبار مصر | الخميس.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الخميس.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق "منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – احمد عصمت ومتفرعاته – ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – شارع احمد عرابى ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر – الشيراتون والكلية الحربية".

وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الخميس الموافق 10-9-2020 وحتى الساعة الثالثة ظهر نفس اليوم، نظرا لتنفيذ أعمال تطوير بشارع عبد الحميد بدوى مما يترتب عليه بعض الأعمال على خط المياه قطر 1000 مم بالشارع سالف الذكر.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.