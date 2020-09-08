أخبار مصر | المنشآت السياحية: صرف الدفعة الثانية من إعانات الطوارئ بشروط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المنشآت السياحية: صرف الدفعة الثانية من إعانات الطوارئ بشروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية نجاح الغرفة والاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد، في التوصل إلى اتفاق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لصرف الدفعة الثانية من إعانة الطوارئ للعمال بالمنشآت العاملة بالقطاع السياحي والمستوفاة لكافة شروط الصرف.

وهي الإعانة التى قررتها الحكومة لصرفها من صندوق الطوارئ نظراً للظروف العصيبة التي تمر بها تلك المنشآت ولمساعدتها علي الوفاء بجزء من إلتزاماتها تجاه العاملين لديها فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لكافة المنشآت السابق صرف دفعة أولى لها.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن المباحثات مع الصندوق إستمرت طوال الفترة الماضية المسئولين بالصندوق، حتى تم عقد اجتماعًا أول سبتمبر الجاري بمقر الصندوق وذلك بحضور كل من وحدى الكرداني عضو مجلس إدارة الصندوق، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الأسبق، ومحمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف السياحية رئيس اللجنة القانوينة بالإتحاد للاتفاق على الموعد المحدد لإخطار المنشآت السياحية بموعد بدء تلقى طلباتها للحصول على الدفعة الثانية من الإعانة من قبل الصندوق.

أخذاً في الاعتبار للمبادرات الصادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بتمويل أجور ومرتبات العاملين بالمنشآت السياحية، وما يتيحه صندوق وإعانات الطوارئ للعمال من إعانات للعاملين بتلك المتشآت، ولتلافى الإزدواج قي الإستفادة من تلك المبادرات.

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ودعا المصرى، أعضاء الغرفة ممن سبق لهم صرف الدفعة الأولى سرعة التقدم بالمستندات التى طلبها الصندوق لصرف الإعانة إلى الغرفة حتى يتسنى تجميعها وإرسالها للإتحاد لمراجعتها وإعتمادها لإرسالها للصندوق للإنتهاء من صرف الإعانة الثانية سربعاً .

وأوضح رئيس غرفة المنشآت و المطاعم السياحية ، أن المستندات التى طلبها الصندوق للصرف تتضمن تقديم طلب علي ورق المنشآة وموقع من الممثل القانونى ومختوم بخاتم المنشآة للإتحاد متضمناً الأرقام التأمينية للمنشآةعلي سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعة الثانية من الإعانة.

وكذلك تقديم المنشآة لطلب على ورق المنشآة وموقع من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب) يقر فيه بعدم إستفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي، أو وزارة المالية أو أية مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، والتى تتضمن تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع إعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المتشآة والإتحاد المصرى للغرف السياحية.

وأشار المصرى، إلى أن الإتحاد المصرى للغرف السياحية سيقوم بإستلام طلبات صرف الدفعة الثانية من المنشآت وإستيفاء الشق الخاص به بالطلب المقدم من المنشآة والمتضمن إقرار الإتحاد بتقدم أو عدم تقدم المنشآة للإتحاد للإستفادة من مبادرة وزارة المالية وذلك طبقاً لسجلات الإتحاد ومراجعتها وإعتمادها وتسليم أصول الطلبات للصندوق،وأن يتم إستيفاء الطلبات المقدمة في شكل اكسيل شيت Excel Sheet